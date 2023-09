Visite guidée de l’ancienne salle de justice Hôtel de Ville Obernai, 17 septembre 2023, Obernai.

Visite guidée de l’ancienne salle de justice Dimanche 17 septembre, 14h30 Hôtel de Ville Accueil et inscriptions sur place à l’entrée de l’Hôtel de Ville, 15 personnes par visite.

Exceptionnellement ouverte au public, l’ancienne salle de justice présente un somptueux décor Renaissance de boiseries marquetées et surmontées de peintures murales qui abordent des sujets en accord avec la fonction des lieux. Représentant les Dix Commandements, les fresques de la salle permettent de comprendre comment, à l’époque de la Renaissance en Alsace, la justice humaine devait s’inspirer de la justice divine.

Visite guidée gratuite à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 par l’Association Art et Patrimoine d’Obernai.

Accueil et inscriptions sur place à l’entrée de l’Hôtel de Ville, 15 personnes par visite.

Rendez-vous à l’entrée de l’Hôtel de Ville, Place du Marché.

Accès aux personnes à mobilité réduite (ascenseur).

Hôtel de Ville 1er étage rue du général Gouraud, 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 http://www.obernai.fr L’Hôtel de Ville, dont la construction remonte à 1370, est classé au titre des monuments historiques depuis le 3 Juillet 1900.

Depuis près de 650 ans, l’édifice est dédié à l’administration de la cité. La pierre de fondation, gravée du millésime 1370, est toujours visible dans la salle des Saints Patrons, au rez-de-chaussée.

C’est seulement en 1848 que l’Hôtel de Ville prendra son aspect extérieur actuel, sous la conduite de l’architecte Antoine Ringeisen : la façade Nord-Est du bâtiment datée de 1523 et le balcon de 1604 seront alors conservés. Parkings des remparts à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Ville d’Obernai