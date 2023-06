Concert Hôtel de ville Noisy-le-Grand, 21 juin 2023, Noisy-le-Grand.

A l’occasion de la 41e Fête de la Musique, rendez-vous sur la Place de la Libération à Noisy-le-Grand, le mercredi 21 juin 2023, pour danser sur les tubes des Beatles grâce au concert exclusif et gratuit du groupe The Rabeats !

Après avoir accueilli Patricia Kaas, Cali, Nolwenn Leroy, Bénabar ou encore Ben L’Oncle Soul, ZAZ, Kassav’, Salif Keita, Chico & The Gypsies, Julien Clerc et la Compagnie Créole, qui a l’honneur de faire vibrer cette nouvelle Fête de la musique à Noisy-le-Grand ? Eh bien, les tubes des Beatles seront à l’honneur grâce au concert gratuit du célèbre groupe de reprises The Rabeats. C’est à ne pas manquer le mercredi 21 juin 2023 dès 22h sur le parvis de l’hôtel de Ville, place de la Libération.

Hôtel de ville Place de la Libération 93160 Noisy-Le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.noisylegrand.fr/

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

