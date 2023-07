Exposition « Sports, mémoire et défense » Hotel de ville Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Exposition « Sports, mémoire et défense » Hotel de ville Nantes Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Exposition « Sports, mémoire et défense » Dimanche 17 septembre, 10h00 Hotel de ville Nantes Entrée libre Exposition « Sports, mémoire et défense » : l’exposition de l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre présente des parcours de sportifs de toutes disciplines engagés dans l’un des conflits du 20e siècle. Hotel de ville Nantes 2 rue de l’hôtel de ville Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ONaCVG Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hotel de ville Nantes Adresse 2 rue de l'hôtel de ville Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Hotel de ville Nantes Nantes

Hotel de ville Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/