Hôtel de Ville

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00

Départ toutes les 15 min (dernier départ à 12h et à 17h30 ; durée : 1 h)

Visites commentées permettant de découvrir l'histoire des bâtiments et le fonctionnement de la vie municipale à à travers la présentation des différentes salles de la mairie (salle du conseil, bureau de la maire, salles de réception…).

Hôtel de ville
Cour Rosmadec rue de la Commune, 44000 Nantes
Nantes 44000 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Suivant le développement de la cité, l'Hôtel de Ville a vu se regrouper, autour de l'Hôtel de Derval (XVè siècle), diverses constructions du XVIIè (Hôtels Rosmadec et Monti) au XIXè siècle. Dans les années 30, Etienne Coutan, architecte de la Ville, reliera l'Hôtel Rosmadec au bâtiment principal.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

