Visitez l’hôtel de ville de Montpellier !

Hôtel de Ville 1 place Georges Frêche, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Prés d’Arènes Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-libre-de-lhotel-de-ville »}] Avec le nouvel Hôtel de ville, Montpellier entre dans une autre dimension, digne de la 8e ville de France. Le bâtiment se distingue sur le plan architectural. Il est écologique dans sa conception et économe dans son fonctionnement. Il est l’emblème d’une administration moderne et d’un service public de qualité. Son emplacement au cœur de Port-Marianne s’inscrit dans le cadre du projet urbain, établi pour les 30 années à venir. Il y occupe une place phare, au centre d’un secteur en plein développement, vers l’est et la mer. La logique de cette nouvelle centralité ? Apporter une réponse à la croissance démographique de la ville, tout en donnant satisfaction aux besoins des Montpelliérains.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

