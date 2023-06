Exposition : Les pochoirs du geek Hôtel de Ville Montélimar, 7 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Présentation de pochoirs réalisés à partir de différents supports (livres, carte, photo, couverture de magazine,….) et abordant des thèmes variés comme la pop culture, la culture geek ou l’actualité.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-22 . .

Hôtel de Ville Place Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of stencils made from a variety of materials (books, cards, photos, magazine covers, ….), on themes ranging from pop culture and geek culture to current affairs

Presentación de plantillas realizadas a partir de diversos materiales (libros, mapas, fotos, portadas de revistas, ….) y que abarcan una serie de temas como la cultura pop, la cultura friki y la actualidad

Präsentation von Schablonen, die aus verschiedenen Materialien (Bücher, Karten, Fotos, Zeitschriftencover,….) hergestellt wurden und verschiedene Themen wie Popkultur, Geek-Kultur oder aktuelle Ereignisse aufgreifen

Mise à jour le 2023-06-06 par Montélimar Tourisme Agglomération