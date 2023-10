Marché de Noël Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne, 10 décembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

L’Union des Commerçants et Artisans Miramontais en partenariat avec la mairie vous propose un marché de Noël ! De nombreux artisans d’arts et exposants seront présents pour vous permettre de trouver vos cadeaux de Noël. Les enfants aussi pourront trouver leur bonheur : manège, stands sucrés….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Union des Commerçants et Artisans Miramontais in partnership with the town hall offers you a Christmas market! Many craftsmen and exhibitors will be present to help you find your Christmas gifts. Children will also be able to find their happiness: merry-go-round, sweet stands…

La Unión de Comerciantes y Artesanos de Miramontais, en colaboración con el ayuntamiento, le ofrece un mercado de Navidad Muchos artesanos y expositores estarán presentes para ayudarle a encontrar sus regalos de Navidad. Los niños también podrán encontrar su felicidad: tiovivo, puestos de dulces…

Die Union des Commerçants et Artisans Miramontais bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Rathaus einen Weihnachtsmarkt an! Zahlreiche Kunsthandwerker und Aussteller werden anwesend sein, damit Sie Ihre Weihnachtsgeschenke finden können. Auch die Kinder können ihr Glück finden: Karussell, süße Stände…

Mise à jour le 2023-10-24 par OT du Pays de Lauzun