Meudon JEP 2023 : archives municipales Hôtel de Ville Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. JEP 2023 : archives municipales Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Gratuit Visite du service et de l’exposition Meudon au XVIIe siècle.

Durée de la visite : 1h30. Réservation obligatoire. Hôtel de Ville 6 avenue Le Corbeiller, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 50 52 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

