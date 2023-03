Réussir son mariage Hôtel de Ville, 25 mars 2023, Meudon.

Réussir son mariage Samedi 25 mars, 10h00 Hôtel de Ville

L’association des Familles de Meudon convie les couples qui envisagent de se marier ou ceux qui ont déjà engagé une démarche en Mairie à une conférence sur le mariage civil. Il sera question de la cérémonie, le jour des noces et du projet de vie à deux. Cette conférence est à titre de formation et d’information en dehors de toute considération politique et religieuse.

Hôtel de Ville 6 avenue Le Corbeiller, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

