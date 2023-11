Rencontre « Prévenir la haine en ligne » Hôtel de ville Metz Metz, 13 novembre 2023, Metz.

Rencontre « Prévenir la haine en ligne » Lundi 13 novembre, 14h00 Hôtel de ville Metz entrée libre et possibilité de suivre à distance

Internet est un outil formidable, donnant à chaque internaute la liberté de s’exprimer librement. Aussi, avons-nous tous en tête des échanges enrichissants, des rencontres, des mobilisations citoyennes rendues possibles par cet outil. Dans le même temps des abus, aux conséquences parfois dramatiques nous ont choqués. Le fonctionnement des réseaux sociaux dont le modèle économique est basé sur la viralité de contenus choquants peut favoriser la diffusion de contenus haineux, d’autant plus que ceux-ci sont présents dans certains propos politiques et médiatiques.

Parents, éducateurs, professeurs, citoyens et citoyennes… s’interrogent sur les usages qu’ont les plus jeunes utilisateurs des réseaux sociaux et ne perçoivent parfois que des bribes de ce qu’y échangent les enfants et les jeunes dont ils ont la responsabilité.

Le MRAP a souhaité faire se rencontrer des universitaires, des responsables associatifs, des professionnels sur la question de l’accompagnement et de la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux dès le plus jeune âge. C’est aujourd’hui une dimension de l’éducation contre le racisme qui est depuis la création du MRAP un de ses principaux domaines d’action.

Aussi le MRAP invite tous et toutes à une rencontre lundi 13 novembre à partir de 14 heures organisée autour de deux tables rondes.

La première intitulée « Comment la haine en ligne s’alimente des constructions identitaires. Différences et diversité. » réunira Béatrice Fracchiolla, professeure en sciences du langage à l’université de Lorraine, Bérengère Stassin, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication (CREM, Université de Lorraine) et auteure de « (Cyber) harcèlement, sortir de la violence à l’école et sur les écrans » (C&F éditions) avec Stéphanie Lipaux, présidente de Couleurs gaies.

Elle sera suivie par la seconde « Résister et lutter : quels moyens contre la haine en ligne ? » avec les contributions de Maître Jean Louis Lagarde, avocat au barreau de Paris, du MRAP et de Vincent Bernard, coordinateur à BornyBuzz.

La rencontre se déroulera dans le grand salon de l’hôtel de ville de Metz et sera diffusée sur youtube.

Contact Anne Féray, 07 65 77 56 25 mrap.moselle@wanadoo.fr

Hôtel de ville Metz place d’Armes Metz Bellecroix Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:mrap.moselle@wanadoo.fr »}]

