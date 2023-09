DESSINE MOI L’ARCHITECTURE MENTONNAISE Hôtel de Ville Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton DESSINE MOI L’ARCHITECTURE MENTONNAISE Hôtel de Ville Menton, 14 octobre 2023, Menton. DESSINE MOI L’ARCHITECTURE MENTONNAISE Samedi 14 octobre, 14h30 Hôtel de Ville Entrée libre Au cours d’une visite du quartier de l’Hôtel de Ville, les enfants et leurs parents auront pour mission de dessiner ce qu’ils voient autour d’eux. Pour ceux qui désireraient faire des croquis, des carnets et crayons papiers seront distribués au départ de la visite Hôtel de Ville 17 rue de la république 06500 menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Hôtel de Ville 17 rue de la république 06500 menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

