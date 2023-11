MÉDECINE DE VILLE, MÉDECINE HOSPITALIÈRE, PARLONS-EN Hôtel de Ville Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues MÉDECINE DE VILLE, MÉDECINE HOSPITALIÈRE, PARLONS-EN Hôtel de Ville Martigues, 15 novembre 2023, Martigues. MÉDECINE DE VILLE, MÉDECINE HOSPITALIÈRE, PARLONS-EN Mercredi 15 novembre, 18h00 Hôtel de Ville Entrée libre La conférence publique débutera par l’allocution de Gaby Charroux, maire de Martigues, président du CIAS du Pays de Martigues. Gwladys Saucerotte journaliste Maritima animera le débat qui s’articulera en 2 temps : Un temps consacré à la médecine de ville, en présence de : Dr Margot Bayart , vice-présidente du syndicat MG France (Fédération française des médecins généralistes)

, vice-présidente du syndicat MG France (Fédération française des médecins généralistes) Dr Philippe Orts , ex-médecin conseil de la CAPM, consultant

, ex-médecin conseil de la CAPM, consultant Dr Laurent Guillerault de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Pays de Martigues). Et un temps consacré à la médecine hospitalière, en présence de : Dr Stéphane Luigi, président de la Commission Médicale d’Établissement du Centre Hospitalier de Martigues. Gaby Charroux et Pierre Dharrévile, député des Bouches-du-Rhône clôtureront les échanges. Des échanges pour prendre en considération les préoccupations des habitants et des professionnels de santé. Une conférence publique pour partager les doléances, les propositions, les idées des participants… Pour trouver des pistes favorables à la santé, pour croire en l’avenir en agissant ensemble. Partenaires associés Cet évènement est coordonné par le Pôle Santé et Handicap du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Martigues.

En partenariat avec les villes de Martigues et Port-de-Bouc, le Centre intercommunal d’Action Sociale du Pays de Martigues, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Pays de Martigues, le Centre Hospitalier de Martigues.

————————————————————————– Mini sondage santé En amont de cette conférence publique, il est proposé à tous les publics de répondre à un petit sondage composé de 3 questions ouvertes.

Questionnaire en ligne accessible sur le site de la Ville de Martigues : https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante-et-handicap/sante-et-handicap-cias/la-sante-de-demain-en-pays-de-martigues Hôtel de Ville Avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante-et-handicap/sante-et-handicap-cias/la-sante-de-demain-en-pays-de-martigues »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00 conférence santé DEC-Ville de Martigues. ©Shutterstock Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hôtel de Ville Martigues latitude longitude 43.4065;5.049809

Hôtel de Ville Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/