Exposition sur les objectifs de développement durable en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Environnement Hôtel de Ville Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Exposition sur les objectifs de développement durable en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Environnement Hôtel de Ville, 9 mai 2023, Martigues. Exposition sur les objectifs de développement durable en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Environnement 9 – 23 mai Hôtel de Ville Au cœur de l’Agenda 2030,

17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc… Hôtel de Ville Avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T08:30:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00

2023-05-23T13:30:00+02:00 – 2023-05-23T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Avenue Louis Sammut 13500 MARTIGUES Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hôtel de Ville Martigues

Hôtel de Ville Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Exposition sur les objectifs de développement durable en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Environnement Hôtel de Ville 2023-05-09 was last modified: by Exposition sur les objectifs de développement durable en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité et l’Environnement Hôtel de Ville Hôtel de Ville 9 mai 2023 Hôtel de Ville Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône