À la rencontre de la nouvelle Jeanne : hôtel de Ville Marquette-lez-Lille Catégories d’Évènement: Marquette-lez-Lille

Nord À la rencontre de la nouvelle Jeanne : hôtel de Ville Marquette-lez-Lille, 17 septembre 2023, Marquette-lez-Lille. À la rencontre de la nouvelle Jeanne : Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 hôtel de Ville Rendez-vous à l’entrée du Jardin public (parc de l’Hôtel de ville), place du Général de Gaulle 5 minutes avant le départ de chaque visite La compagnie Détournoyment propose une visite détournée de l’exposition Dans les coulisse de notre nouvelle géante pour en apprendre un peu plus sur la renaissance du géant tutélaire de la commune de Marquette-lez-Lille, les artisans et métiers d’art associés ainsi que sur le personnage historique derrière le personnage folklorique. hôtel de Ville 11 place du Général de Gaulle 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord https://www.marquettelezlille.fr/ Cette ancienne maison de maître du 19ème siècle abrite désormais lune partie des services municipaux transports en commun Ilévia ligne 14 – arrêt Mairie ; station VLille 310 marquette Mairie ; parkings et stationnement à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Aglae Plaëte Détails Catégories d’Évènement: Marquette-lez-Lille, Nord Autres Lieu hôtel de Ville Adresse 11 place du Général de Gaulle 59520 Marquette-lez-Lille Ville Marquette-lez-Lille Departement Nord Lieu Ville hôtel de Ville Marquette-lez-Lille

hôtel de Ville Marquette-lez-Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marquette-lez-lille/