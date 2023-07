Exposition : Dans les coulisse de notre nouvelle géante hôtel de Ville Marquette-lez-Lille, 15 septembre 2023, Marquette-lez-Lille.

Exposition : Dans les coulisse de notre nouvelle géante 15 – 17 septembre hôtel de Ville Entrée libre

Une exposition photographique…

Les grilles du jardin public (parc de l’Hôtel de ville) deviennent le théâtre d’une expo de plein air consacrée aux coulisse de la naissance , étape par étape, de la nouvelle géante tutélaire de la commune de Marquette-lez-Lille

… et des secrets d’atelier.

Les photographies exposées chronologiquement invitent à finir la balade dans la salle d’honneur de l’Hôtel de ville pour (re) côte à côte l’ancienne et la nouvelle géante et de se plonger dans les secrets d’atelier des artisans et métiers d’art qui ont présidé à sa naissance.

hôtel de Ville 11 place du Général de Gaulle 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord https://www.marquettelezlille.fr/ Cette ancienne maison de maître du 19ème siècle abrite désormais lune partie des services municipaux transports en commun Ilévia ligne 14 – arrêt Mairie ; station VLille 310 marquette Mairie ; parkings et stationnement à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Clément Héry / Service Communication – Commune de Marquette-lez-Lille