Moras-en-Valloire table ronde « métiers d’hier, métiers d’aujourd’hui » Hôtel de ville – Maison Quarrée Moras-en-Valloire, 16 septembre 2023, Moras-en-Valloire. table ronde « métiers d’hier, métiers d’aujourd’hui » Samedi 16 septembre, 18h00 Hôtel de ville – Maison Quarrée table ronde en présence d’un tonnelier, une vannière, un métallurgiste et des arboriculteurs. Seront évoqué des métiers et savoir-faire d’autrefois qui sont toujours pratiqués aujourd’hui à Moras. Hôtel de ville – Maison Quarrée 1 cour Pierre Davity, 26210 Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://morasenvaleur.free.fr/guppy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

