Visite guidée d'un hôtel de ville chargé d'histoire

Visite guidée d’un hôtel de ville chargé d’histoire Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 Hôtel de ville Gratuit. Sur inscription.

L’H-hôtel de ville vous ouvre ses portes avec la complicité des services et des associations partenaires.

Venez découvrir ce patrimoine du quotidien comme vous ne l’avez jamais vu à travers un parcours commenté et riche en surprises.

Hôtel de ville Place Clemenceau, 64400 Oloron-Sainte-Marie Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@oloron-ste-marie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 39 99 99 »}] Découvrez ce bâtiment de plan rectangulaire, percé de fenêtres géminées et d’ouvertures du XVIIIe siècle. La façade est a été transformée lors de l’utilisation comme prison. À l’intérieur, le dernier étage conserve une cheminée gothique remise au goût du jour au XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Mairie d’Oloron