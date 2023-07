Visite guidée : « Les chansons politiques de Xavier Navarrot (1799-1862) » Hôtel de ville Louvie-Juzon Catégories d’Évènement: Louvie-Juzon

Visite guidée : « Les chansons politiques de Xavier Navarrot (1799-1862) »
Vendredi 15 septembre, 18h00
Hôtel de ville
Gratuit. Entrée libre.

En 1820, Xavier Navarrot débute sa critique du système monarchique en publiant une chanson écrite sur une mélodie de Cyprien Despourrins. Il continuera à afficher ses convictions républicaines, par le biais de nombreuses autres chansons, à l'instar de son mentor, Béranger (1780-1857). Allégoriques, acerbes, sans détours, écrites en béarnais ou en français, elles seront publiées au milieu du XIXe siècle, dans l'Ariel, le journal bayonnais dont le rédacteur-en-chef était Agustin Chaho. Quelques-unes de ces chansons, utilisant la mélodie de Despourrins ou des airs populaires de l'époque, seront commentées et chantées.

Renseignements association Transmetem : transmetem@orange.fr ou au 05 59 39 54 19.

Hôtel de ville
Place Clemenceau, 64400 Oloron-Sainte-Marie
Louvie-Juzon 64260

Découvrez ce bâtiment de plan rectangulaire, percé de fenêtres géminées et d'ouvertures du XVIIIe siècle. La façade est a été transformée lors de l'utilisation comme prison. À l'intérieur, le dernier étage conserve une cheminée gothique remise au goût du jour au XVIIIe siècle.

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

