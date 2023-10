MARCHÉ DE NOËL DE LA MAISON DES SAVOIR-FAIRE Hôtel de Ville Longwy, 18 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire.

Exposition et vente d’objets décoratifs et utilitaires en bois, fabriqués artisanalement par les membres de la Maison des Savoir-Faire dans son atelier de Cons-la-Grandville.. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

Hôtel de Ville Place Leclerc

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Maison des Savoir-Faire Christmas market.

Exhibition and sale of decorative and utilitarian wooden objects, handcrafted by members of the Maison des Savoir-Faire in its Cons-la-Grandville workshop.

Mercado de Navidad organizado por la Maison des Savoir-Faire.

Exposición y venta de objetos decorativos y utilitarios de madera, elaborados artesanalmente por los miembros de la Maison des Savoir-Faire en su taller de Cons-la-Grandville.

Weihnachtsmarkt der Maison des Savoir-Faire.

Ausstellung und Verkauf von Dekorations- und Gebrauchsgegenständen aus Holz, die von den Mitgliedern der Maison des Savoir-Faire in ihrer Werkstatt in Cons-la-Grandville handwerklich hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT DU GRAND LONGWY