Conférence : « Graffiti remarquable » 16 et 17 septembre Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : salle des mariages à l’hôtel de ville de L’Isle-d’Espagnac.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez en continu à des conférences sur le thème des graffitis.

« Graffiti remarquable » est une conférence animée par Daniel Bernardin, président du GRAHT, qui vous présente des pièces archéologiques découvertes sur la commune.

Hôtel de ville 4 rue de la Résistance, L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine 01 34 08 19 19 De 1867 à 1870, Pierre-Charles Dambry, député-maire de L’Isle-Adam confie la construction de cet hôtel de ville aux architectes Louis-Charles Boileau et Félix Roguet, élèves de Viollet-le-Duc.

Ce maire, grand mécène de sa ville, financera en partie sur ses fonds propres la construction de l’édifice. La restauration extérieure de la mairie a été réalisée en 2009. Depuis lors, un accès handicapé situé à l’arrière du bâtiment a été mis en service ainsi que la réfection en pierre du sol du salon d’honneur.

Ce bâtiment est dévolu au maire et à l’ensemble des adjoints, ainsi qu’aux services communication et fêtes et cérémonies.

