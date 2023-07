Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville Limoges, 17 septembre 2023, Limoges. Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Distribution de l’ensemble des tickets dès 9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour celles de l’après-midi. Durée : 45 minutes. Inauguré en 1883, l’hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, d’hier et d’aujourd’hui. Départ des visites : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, sur présentation d’un ticket à retirer sur place.

