Hôtel de ville Hôtel de Ville Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Hôtel de ville Hôtel de Ville, 19 mai 2023, Limoges. Hôtel de ville Vendredi 19 mai, 15h30 Hôtel de Ville Départ sur présentation d’un ticket à retirer sur place. Distribution de l’ensemble des tickets dès 9h45 pour les visites du matin et dès 13h45 pour celles de l’après-midi. Gratuit. Dates et horaires :

– Vendredi 19 mai

15 h 30

Durée : 1 h 30

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 4 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. Hôtel de Ville 1 square Jacques-Chirac 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T15:30:00+02:00 – 2023-05-19T17:00:00+02:00

2023-05-19T15:30:00+02:00 – 2023-05-19T17:00:00+02:00 ©Julien Dodinet, Ville de Limoges

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 square Jacques-Chirac 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Hôtel de Ville Limoges

Hôtel de Ville Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Hôtel de ville Hôtel de Ville 2023-05-19 was last modified: by Hôtel de ville Hôtel de Ville Hôtel de Ville 19 mai 2023 Hôtel de ville Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne