Accueil des nouveaux habitants Hôtel de ville Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine, 16 septembre 2023, Le Mée-sur-Seine.

Accueil des nouveaux habitants Samedi 16 septembre, 09h00 Hôtel de ville Le Mée-sur-Seine Entrée libre

Accueil des nouveaux habitants en mairie

Présentation des services

Cicuit ville en autocar pour découvrir le patrimoine et les constructions urbaines innovantes. activité ouverte à tous les haitants

Arrivée à La Maison des loisirs et des découvertes (ex MJC) pour l’inauguration : la MLD et Le chaudron se parent d’une nouvelle identité

Hôtel de ville Le Mée-sur-Seine 555 route de Boissise 77350 Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 87 55 00 https://www.lemeesurseine.fr/ https://www.facebook.com/villedumeesurseine/;https://www.instagram.com/villedumeesurseine/;https://www.youtube.com/channel/UCs0EpBtiXERcHIBasLLL2kw;https://www.linkedin.com/company/lemeesurseine Collectivité territoriale Gare RER D, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Ville Le Mée sur Seine