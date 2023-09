Découvrez une petite histoire de la vigne au fil des sentiers Hôtel de Ville Laxou Catégories d’Évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle Découvrez une petite histoire de la vigne au fil des sentiers Hôtel de Ville Laxou, 16 septembre 2023, Laxou. Découvrez une petite histoire de la vigne au fil des sentiers Samedi 16 septembre, 17h00 Hôtel de Ville Gratuit Xavier Rochel, Professeur des Universités, auteur d’une thèse sur les sentiers vignerons de l’agglomération nancéienne, vous accompagnera dans cette flânerie bucolique. Il nous contera comment les sentiers constituent un patrimoine clairement lié à la tradition viticole et plus particulièrement au vignoble éclaté en micro-parcelles, où les déplacements étaient presque exclusivement pédestres. Le parcours s’achèvera chez Théophile Drach, viticulteur. Nous assisterons à la réception et au traitement des raisins provenant de sa vigne située sur le village de Lucey. Dans son chai de vinification installé en 2021 à Laxou, il privilégie le travail « à l’ancienne », avec un pressoir manuel à cliquet. Tout un savoir-faire qui se transmet d’une génération à l’autre pour un Patrimoine vivant.

Une dégustation de ses vins vous sera offerte pour conclure l’événement. Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou Laxou 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.laxou.fr/ L’hôtel de ville est une ancienne maison bourgeoise marquée par l’Ecole de Nancy. Il possède un parc paysager. L’ancienne mairie-école avait été construite en 1857 place de la Liberté. Le bâtiment qui l’avait précédé était en face sur cette même place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

