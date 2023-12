Trails et courses – 33ème Corrida de Langueux Hotel de ville Langueux, 14 juin 2024, Langueux.

Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-15

La Course internationale de Langueux ne se présente plus, elle attire chaque année un large public. De la sueur et des rires, des efforts et du plaisir, la Corrida se veut une fête dans la ville et du bonheur plein les yeux ! La corrida c’est aussi une traversée de la baie pour les marcheurs.

– La Corrida Nature

Rendez-vous la veille pour la Corrida Nature avec deux trails : un 13km et un 20km empruntant les sentiers langueusiens du majestueux fond de baie de Saint-Brieuc et la magnifique Vallée du Douvenant et son Viaduc. Dans un cadre à couper le souffle, les participants pourront même coupler les 13km ou les 20km avec le 10km populaire du samedi, relevant ainsi Le Défi (trail de 13km + 10km populaire le samedi) ou Le Grand Défi (trail de 20km + 10km populaire le samedi).

– La Rando & La Nordique (Treizh’Baie d’Armor)

La traditionnelle Treizh’Baie d’Armor, avec deux randonnées à allure libre de 10km et de 22km et une marche nordique chronométrée de 13km sur un circuit réalisé en plein de cœur de la Baie de Saint-Brieuc, la plus grande Réserve Naturelle de Bretagne.

La Treizh Baie d’Armor emprunte principalement les chemins de Langueux, le sentier des Douaniers, en longeant les prés salés pour rejoindre la baie de Saint-Brieuc pour une traversée à marée basse.

Au retour vous découvrirez les vallées de Langueux, ses chemins maraîchers et son patrimoine.

Pour la randonnée de 10km partant du Pôle sportif jusqu’à la Maison de la Baie le retour à Langueux se fera en car mis à disposition par l’organisation.

– La Corrida des Jeunes

La Corrida fait aussi la part belle à la jeunesse avec 7 courses jeunes.

Le bourg de Langueux grouille de vie, pour animer tout l’après-midi.

Les courses enfants ont un but humanitaire : les engagements (2 € par enfant) sont reversés à l’association Masnat, qui lutte pour l’accès à l’école au Niger.

– La Corrida Populaire et Internationale

Organisée depuis 1991, la course regroupe à la fois des épreuves de randonnées, de marche nordique, des courses enfants, des courses populaires (5 kilomètres et 10 kilomètres). Et une course internationale se dispute sur la distance du 10 kilomètres. Elle a acquis depuis 2010 le label international World Athletics dans la catégorie label de bronze.

