Ambiance musicale dans le patio de l’Hôtel de Ville Samedi 16 septembre, 19h30 Hôtel de ville

Venez vous plonger dans une ambiance musicale afin de replonger au au 13ème siècle, quand ce bâtiment n’était que l’Abbaye de la ville.

Hôtel de ville 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 12 74 00 http://www.lagny-sur-marne.fr https://facebook.com/VilledeLagny;https://twitter.com/VilledeLagny L’Hôtel de Ville se dresse sur l’emplacement de l’ancienne abbaye Saint-Pierre. Il ne reste rien du monastère mérovingien primitif. Les bâtiments actuels ont été érigés entre 1755 et 1765, puis réaménagés ensuite. Au rez-de-chaussée, les galeries voûtées du cloître enserrent le patio. La salle des mariages et la salle des fêtes datent, respectivement, de 1896 et 1936. Avec son architecture de brique et de pierre, l’édifice est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

