Visite guidée de l’exposition : « La Grande Muraille verte et les sciences » Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Gratuit. Entrée libre. La salle des mariages se situe à droite au fond de la cour intérieure de l’Hôtel de ville, au rez-de-chaussée. Entrée libre et gratuite tout l’après-midi.

Dans la somptueuse salle des mariages de l’hôtel de ville, venez discuter avec Ibrahima et Fatoumata, scientifiques impliqués dans la Grande Muraille verte.

Ils vous présenteront ce projet pharaonique créé en 2007 par l’Union africaine et qui, en plus de restaurer les écosystèmes, permet un développement économique et un avenir aux jeunes générations sahéliennes (11 pays concernés).

Cette visite guidée est proposée à l’occasion de l’événement « Prendre racine » qui regroupe un colloque scientifique, des visites guidées d’expositions itinérantes, des conférences et tables rondes, des moments de rencontre avec tous les publics pour parler de la Grande Muraille verte et de l’importance des sciences dans sa réussite.

Du 17 au 20 septembre à La Rochelle.

Toutes les informations, réservations pour suivre l’événement, en présentiel ou distanciel, sont sur notre site internet.

L’exposition itinérante « La Grande Muraille verte et les sciences » a été créée en 2023 par l’Institut Balanitès avec le CNRS et l’Espace Mendès France.

Hôtel de Ville 3 place de l'hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

