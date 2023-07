Hôtel de ville Hôtel de ville La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret Hôtel de ville Hôtel de ville La Chapelle-Saint-Mesmin, 17 septembre 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Hôtel de ville Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville Guidés par les membres du conseil municipal venez découvrir cet ancien hôtel particulier. Hôtel de ville 2 rue du Château 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 22 34 54 http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr Le « Petit Château » a connu de nombreux propriétaires. C’est longtemps une « maison de campagne », appartenant à des Orléanais et des Parisiens. En février 1802, s’y installe Louis-Madeleine Ripault, bibliothécaire particulier du Premier Consul Bonaparte. En 1853, il devient Notre-Dame-de-la-Solitude, une maison de repos tenue par des religieuses. La ville en fait l’acquisition en 1996 pour en faire son Hôtel de ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Mairie Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 2 rue du Château 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret Lieu Ville Hôtel de ville La Chapelle-Saint-Mesmin

Hôtel de ville La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-saint-mesmin/