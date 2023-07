Participez à une randonnée pour découvrir l’histoire de l’extension de la ville dans les années 1950-1960 Hôtel de Ville La Chapelle-Saint-Luc Catégories d’Évènement: Aube

Participez à une randonnée pour découvrir l'histoire de l'extension de la ville dans les années 1950-1960

Dimanche 17 septembre, 10h00
Hôtel de Ville

Gratuit. Contact par téléphone

Randonnée historique : « Extension de la ville dans les années 1950-1960 »
Rendez-vous Place de la Mairie.

Randonnée animée par Mickael Thomas.

Hôtel de Ville
Rue Maréchal Leclerc, La Chapelle-Saint-Luc
La Chapelle-Saint-Luc 10600
Aube Grand Est
03 25 70 04 83
http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

