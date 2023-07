Visite commentée de l’exposition de photographies de Joué-lès-Tours (1960-1980), de l’Hôtel de Ville et des Archives municipales Hôtel de Ville Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Visite commentée de l’exposition de photographies de Joué-lès-Tours (1960-1980), de l’Hôtel de Ville et des Archives municipales Hôtel de Ville Joué-lès-Tours, 17 septembre 2023, Joué-lès-Tours. Visite commentée de l’exposition de photographies de Joué-lès-Tours (1960-1980), de l’Hôtel de Ville et des Archives municipales Dimanche 17 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Présentation commentée des photographies réalisées sur la transformation de la commune de 1960 à 1980, de la salle du conseil municipal et de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville ainsi que de documents conservés dans les locaux des Archives municipales de l’Hôtel de Ville. Hôtel de Ville Parvis Raymond-Lory, 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

