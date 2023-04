Conseil municipal Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Conseil municipal Hôtel de Ville, 11 avril 2023, Joinville-le-Pont. Conseil municipal Mardi 11 avril, 20h00 Hôtel de Ville Entrée libre Le prochain Conseil municipal a lieu mardi 11 avril à 20h en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, il est ouvert au public.

Le Conseil sera retransmis en audio live avec un sous-titrage automatique, rdv ici pour y accéder : https://bit.ly/3nQCY3q

Hôtel de Ville
23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont
Joinville-le-Pont 94340
Val-de-Marne
Île-de-France

