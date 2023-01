Conférence Santé : Comment prévenir un cancer grâce au dépistage ? Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Conférence Santé : Comment prévenir un cancer grâce au dépistage ? Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Soyez acteur de votre santé et participez à tous les dépistages de cancers qui vous sont proposés ! L’objectif du dépistage est en effet de diagnostiquer un cancer à un stade précoce, asymptomatique et ainsi de le traiter rapidement afin de stopper et/ou freiner sa progression. Cette conférence abordera l’intérêt du dépistage des cancers et notamment des 3 dépistages organisés sur le plan national (cancer du sein et colorectal chez les femmes et les hommes à partir de 50 ans et cancer du col de l’utérus chez les femmes de 25 ans à 65 ans). Elle insistera sur l’importance d’augmenter le taux de participation pour obtenir un impact sur la santé publique. Elle sera animée par le Docteur Michel MEDIONI, médecin généraliste à St Maur, Professeur associé, et responsable de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Joinville/Saint-Maur. Salle des mariages de l’Hôtel de Ville

Samedi 11 février 2023 à 10h00

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-11T12:00:00+01:00

