Conférence-débat « L'alimentation du jeune-enfant » Jeudi 26 janvier 2023, 20h00

Entrée libre

Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont

Les besoins et les habitudes alimentaires du jeune-enfant évoluent avec l’âge et les changements sont nombreux.

C’est une préoccupation importante des parents et de nombreuses questions peuvent se poser

A quel âge introduire de nouveaux aliments ? Comment diversifier l’alimentation de mon enfant ? Viandes ou légumes ?

Mon enfant mange peu ou mon enfant ne mange rien, il refuse de manger !

Autant de questions que vous pourrez poser sur l’évolution, les comportements et les pratiques autour de l’alimentation du jeune-enfant.

Cette conférence-débat sera présentée et animée par Pauline GUILLIER, infirmière-puéricultrice, spécialiste sur les domaines de la petite enfance, de l’alimentation, de la psychologie infantile et parentale, du sommeil et de son fonctionnement…

Cette action est organisée par le service Petite Enfance dans le cadre de ses journées de la petite Enfance qui auront lieu tout au long de l’année 2023.



