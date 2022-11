Ludomobile à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Ludomobile à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Cet automne, La Ludo traverse la Marne et vous donne rendez-vous à la Mairie pour deux joyeuses après-midis jeux ! Cette session mettra à l’honneur les jeux de construction avec pour principal invité le Centre KAPLA. Les enfants pourront profiter de milliers de planchettes kapla. Des animateurs spécialistes les guideront dans des constructions incroyables ! lieu : Salle Amèle Sellam, Mairie de Joinville-le-Pont (Accès par le belvédère) En accès libre dans la limite des places disponibles.

