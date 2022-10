Salon des Gourmets Hôtel de Ville, 19 novembre 2022, Joinville-le-Pont.

Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France

Le Salon des Gourmets, évènement gastronomique incontournable de la Ville, fait son retour les 19 et 20 novembre à l’Hôtel de Ville. Une quarantaine d’exposants, habitués et nouveaux, présenteront leurs produits du terroir hexagonal. Si la formule générale reste inchangée, vous pourrez profiter de nouveautés aussi bien culinaires que ludiques.

Aujourd’hui et depuis plusieurs années, les produits de terroirs, de qualité et en circuit court, ont plus que jamais la faveur des consommateurs. Plus authentiques et responsables, ils témoignent de la richesse et de la diversité de l’artisanat local français.

En véritable ambassadeurs de la gastronomie française et de son savoir-faire, c’est cette diversité que le Salon des Gourmets se propose de faire découvrir pendant deux jours aux gourmets de tous âges ! Vins, foie gras, macarons, confitures, fromages, champagne et bien d’autres réjouissances sélectionnées avec soin seront au menu, à déguster à la maison ou sur place dans une ambiance festive et musicale.

Animations incontournables

Les visiteurs retrouveront les animations qu’ils affectionnent et attendent chaque année ! Les ateliers culinaires proposés cette année permettront aux chefs en herbe de préparer des recettes de saison : velouté de potimarron et ses épices de curry ou encore gaufre de Liège vous attendent.

Ces ateliers sont gratuits et accessibles aux enfants à partir de 5 ans (selon la recette). Ne ratez pas l’occasion de partager un moment de complicité culinaire avec vos enfants ou petits-enfants !

Côté incontournable et animation toujours plébiscitée, les enfants pourront assister, tout au long du week-end, au spectacle un peu délirant d’un clown fermier et de sa ferme pédagogique. Poussins, lapereaux, porcelets, chevreaux, et bien d’autres seront au rendez-vous pour être câlinés, pour l’émerveillement et l’éveil des petits comme des grands.

Concerts et espace restauration

Avant ou après vos emplettes, vous pourrez profiter de l’espace de restauration et de détente, festif et convivial, créé pour l’occasion afin de faire une pause, de déguster les produits achetés sur place ou tout simplement pour profiter d’un concert. Situé à l’Espace Horloge, en face de la Salle des Fêtes, cet écrin intérieur est l’occasion de se laisser tenter par le stand de restauration éphémère installé à proximité et prêt à servir à toute heure.

Programme des animations

Ateliers culinaires

Inscription gratuite sur place le jour même.

11h-12h : Atelier « Velouté de potimarron et ses épices de curry », à partir de 5 ans.

13h-14h : Atelier « Jus détox betterave et poire »,

15h-16h : Atelier « Véritable gaufre de Liège »,

16h45-17h45 : Atelier « Cookies »,

Entre chaque atelier, découvrez en concert les groupes Soulfoul of Blues le samedi, et Blue Lilac le dimanche. Ils partageront l’affiche musicale avec les ensembles de l’EMA pour des concerts à l’ambiance swing et jazzy.

Des paniers garnis de produits du Salon, offerts par les commerçants, seront à gagner tout le week-end !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00