Soirées des nouveaux résidents 2024 15 et 16 janvier 2024 hotel de ville sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T20:30:00+01:00 – 2024-01-15T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T21:30:00+01:00

Les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024, à l’occasion des cérémonies des vœux, le Maire et les élus reçoivent les nouveaux habitants sur la ville lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville.

C’est l’occasion de rencontrer l’équipe municipale et de connaître les différents services de la ville.

Vous êtes arrivé(e) à Issy au cours de l’année 2023 ? Inscrivez-vous à l’une des deux soirées: https://issy.news/reception

hotel de ville 62 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France