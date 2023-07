Visite libre de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Hôtel de ville Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite libre de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel de ville Entrée libre

Installé en 1895 dans une riche demeure construite au XVIIIe siècle par l’architecte E.-L. Boullée, l’Hôtel de Ville a été entièrement réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors peints et sculptés de la Belle Époque et une salle multimédia.

Hôtel de ville 62 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Installé en 1895 dans une ancienne résidence de campagne aristocratique du XVIIIe siècle conçue par l’architecte Etienne-Louis Boullée, l’Hôtel de Ville a été réaménagé en 1994. Il présente un salon du XVIIIe siècle reconstitué, des décors peints et sculptés du XIXe et du XXe siècle et une salle multimédia. Créée pour l’escalier d’honneur, la toile marouflée « La Vie » (Victor Prouvé, 1897) a été classée au titre des Monuments historiques le 10 octobre 2002. Metro 12 Mairie d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Salon Elysée. © PCB