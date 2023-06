Conférence sur le déploiement de la Gendarmerie dans le cyber espace Hôtel de Ville Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Cette conférence sera orientée vers la réponse opérationnelle des pouvoirs publics français à la menace.

Elle vous permettra en particulier de faire connaissance avec les moyens mis en oeuvre par la Gendarmerie Nationale dans l'univers dématérialisé, pour protéger les français contre ce nouveau danger avec la création, au 25 février dernier, du COMCyberGEND, ou Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, dont le général de division Marc Boget a officiellement pris la tête le 1er août 2022.

