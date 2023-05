Du virtuel au réel : Cloud Continuum et les Jumeaux Numériques Hôtel de Ville, 9 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Du virtuel au réel : Cloud Continuum et les Jumeaux Numériques Vendredi 9 juin, 09h30 Hôtel de Ville

Le Cloud Continuum et les jumeaux numériques sont deux concepts clés de la transformation numérique qui est en cours dans le monde des collectivités territoriales et de l’entreprise. Ensemble, ils offrent de nouvelles perspectives pour la gestion et l’optimisation des prises de décision. Dans le cadre de France Relance 2030, le projet C2JN (Cloud Continuum et Jumeaux Numériques) vise à démontrer que la combinaison de ces deux technologies améliore les prises de décision. Deux cas d’usage ont été identifiés dans les domaines de l’entreprise agile et de la ville intelligente. La Ville d’Issy-les-Moulineaux va modéliser et analyser le trafic automobile dans le quartier d’Issy – Val de Seine pour ensuite proposer des améliorations afin de fluidifier ce quartier à forte activité économique. Nous vous proposons d’assister à une table-ronde qui permettra de tirer le bilan d’une première année de travaux et de développements et de dresser les perspectives d’ici la fin du projet, mi-2024.

Hôtel de Ville 62, rue du Général Leclerc, Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/C2JN »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:30:00+02:00 – 2023-06-09T12:30:00+02:00

