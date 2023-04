Table-ronde sur le Médecin général inspecteur Valérie André Hôtel de Ville, 21 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Table-ronde sur le Médecin général inspecteur Valérie André Vendredi 21 avril, 18h30 Hôtel de Ville sur inscription

Martine Gay, auteur de Colonel Alexis Santini et Général Valérie André – Epopée de deux pionniers, un couple hors-normes et Charles Evans, auteur de Helicopter Heroine: Valérie André―Surgeon, Pioneer Rescue Pilot, and Her Courage Under Fire viennent évoquer l’action et la vie du Général Valérie André, dans une conférence animée par Jean-Marie Durand.

Hôtel de Ville 62, rue du Général Leclerc, Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T18:30:00+02:00 – 2023-04-21T20:00:00+02:00

