Visite guidée Hôtel de Ville Hondschoote Hondschoote, 17 septembre 2023, Hondschoote.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30 Hôtel de Ville Hondschoote Entrée Libre

Un véritable coup de coeur pour ce magnifique Hôtel de Ville de style renaissance qui vous fera voyager à travers l’Histoire.

Notre guide vous mènera dans ses salle impressionnantes qui reflètent le faste du 16ème siècle.

Hôtel de Ville Hondschoote 1 Bis Place du Général de Gaulle, 59122 Hondschoote Hondschoote 59122 Nord Hauts-de-France Construit en 1556/1558, en grés et pierre blanche. Légèrement transformé à la fin du XIXe siècle lors de la restauration due à l’architecte Outters, l’hôtel de ville présente des éléments gothiques et renaissance. En supprimant une bretèche datant de 1606 et en perçant une porte centrale, l’architecte a accentué la régularité de la façade rythmée par deux rangées de fenêtres à meneaux. Les deux rangées sont séparées par des cartouches contenant des armoiries qui ont toutes un lien avec l’histoire de la ville.

De droite à gauche, face au bâtiment :

– Les armoiries du Baron Coppens, dernier seigneur d’Hondschoote avant la Révolution Française.

– Les armoiries du couvent des Trinitaires. Couvent installé à Hondschoote en 1204 suite à la promesse de Gauthier, seigneur de la ville, revenu vivant des croisades.

– Prévôté de Saint Donat (Bruges). Ces religieux avaient des biens dans toute la Flandre. Ils ont vendu beaucoup de biens à la ville et finirent par ne plus avoir d’influence (XIVe).

– Les armoiries de la ville (Gauthier d’Hondschoote)

– Les armoiries de la famille de Hornes, seigneurs de la ville du début du XVe au milieu du XVIIIe. Ils ont vendu la ville au Baron Coppens.

– Les armoiries de Saint Hilaire (greffier)

– Les armoiries de la Confrérie des Archers de St Sébastien (fondée fin XVIe) qui assuraient la sécurité de la ville.

A l’intérieur de l’hôtel de ville se trouve l’ancienne salle de justice ornée de panneaux retraçant l’histoire de la ville. Dans la salle du conseil municipal se trouve notamment le tableau de la Bataille d’Hondschoote (1793) offert à la ville en 1852 par Alphonse de Lamartine, alors Député ainsi que le portrait du Baron Coppens, époux de Marie Bart, nièce du célèbre corsaire de Dunkerque Jean Bart. Leurs petit-fils était marié à la sœur de Lamartine.

Au premier étage, un musée renferme plusieurs tableaux provenant de l’église ainsi qu’une série de Neufs Preuses.

L’arrière de l’hôtel de ville est, contrairement à la façade, réalisé en brique. L’illusion de voir par endroits des bouteilles est due à la présence de l’arc brugeois. Cette partie arrière se distingue également par la présence d’une tour et d’un clocheton à bulbe couvert d’ardoises.

Mairie d’Hondschoote