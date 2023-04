Balade au Fil du temps Hôtel de Ville Hondschoote Hondschoote Catégories d’évènement: Hondschoote

Balade au Fil du temps Hôtel de Ville Hondschoote, 13 mai 2023, Hondschoote. Balade au Fil du temps Samedi 13 mai, 20h00 Hôtel de Ville Hondschoote Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir l’Hôtel de Ville autrement! Enigmes et jeux vous attendent pour un rendez-vous avec nos collections..

Ouvrez l’oeil! Hôtel de Ville Hondschoote 1 bis Place du Général de Gaulle 59122 HONDSCHOOTE Hondschoote 59122 Nord Hauts-de-France 03.28.22.22.59 https://www.hondschoote.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328222259 »}, {« type »: « email », « value »: « serviceculturehondschoote@orange.fr »}] Hôtel de Ville de XVIème siècle Parking sur la place, seule le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

