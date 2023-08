Visites commentées de la Ville d’Hesdin Hôtel de ville Hesdin Hesdin, 16 septembre 2023, Hesdin.

Visites commentées de la Ville d’Hesdin 16 et 17 septembre Hôtel de ville Hesdin Départs des visites devant l’Hôtel de Ville, place d’Armes 62140 Hesdin

Des guides bénévoles et passionnés par l’Histoire de la Ville d’Hesdin proposent des visites guidées thématiques durant le week-end :

– Samedi 16 (14h30 et 16h) : Hesdin, ancienne ville fortifiée

– Samedi 16 (17h) : Hesdin, centre-ville, entre hier et aujourd’hui

– Dimanche 17 (10h30) : Cimetière d’Hesdin – personnalités et sépultures (rendez-vous à la porte du cimetière de Marconne)

– Dimanche 17 (10h45) : Hesdin, ancienne ville fortifiée

– Dimanche 17 (15h) : Visite de la commune

