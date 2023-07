Visite du patrimoine historique et remarquable de la Ville d’Hesdin située au cœur des 7 Vallées dans les Hauts de France Hôtel de ville Hesdin, 16 septembre 2023, Hesdin.

Visite du patrimoine historique et remarquable de la Ville d’Hesdin située au cœur des 7 Vallées dans les Hauts de France 16 et 17 septembre Hôtel de ville Entrée gratuite et visite libre pour tout public

Hesdin, une ville pittoresque d’art et d’histoire.

La Place d’Armes et la rue piétonne qui sont en pavés, la rivière La Canche qui traverse une partie de la ville font tout le charme de ce bourg.

Tout au long de la visite, vous découvrirez des monuments et des bâtiments aux architectures différentes tels que le Beffroi inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, l’Eglise Notre Dame bâtie au 16è siècle du Style Renaissance et classée Monument Historique, ainsi que la façade de l’Hôtel de Ville, la Maison Natale de l’Abbé Prévost du 17è siècle, le Tour de Chaussée (promenade pédestre). D’autres monumentes remarquables tels que la Maison du Père Brassart, le Théâtre Clovis Normand, le Petit Musée, le Manège de la Cavalerie (ne se visite pas).

L’Eglise Notre Dame, la Maison du Père Brassart et la Maison Natale de l’Abbé Prévost et le Petit Musée seront ouverts au public.

Une visite libre est prévue pour les salles de l’Hôtel de Ville (théâtre, salle de musique, salle du conseil, salle des tapisseries) avec des notes explicatives mises à disposition du public. Une visite guidée de la ville est prévue.

Sur le parcours, une exposition d’artisans d’art, de créateurs, d’artistes peintres, dessin – portraitiste, d’auteur et illustrateur – littérature jeunesse qui seront à votre écoute.

Un exposé retraçant la carrière sportive du célébre funanbule et acrobate Jean – François Gravelet plus connu sous le nom de Charles Blondin né à Hesdin le 28 février 1824, premier homme à franchir les chutes du Niagara sur un fil le 30 juin 1859.

Hôtel de ville Place d'armes – 62140 Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France Période architecturale : XVI au XXe siècles Monument avec parties du XVIe et XVIIe siècle. Bretèche en façade de 1529. Beffroi de 1878 classé au Patrimoine Mondial UNESCO (2005). Exposition aquarelles Mme Thérèse Was-Nicolay.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

