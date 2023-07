Nouvelles bornes audio-guide et jeu de piste Hôtel de ville Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Nouvelles bornes audio-guide et jeu de piste Hôtel de ville Guyancourt, 16 septembre 2023, Guyancourt. Nouvelles bornes audio-guide et jeu de piste Samedi 16 septembre, 15h00 Hôtel de ville Gratuit, sans inscription. Six nouvelles bornes audio-guide sont inaugurées cette année dans les quartiers du centre-ville et de Villaroy, en collaboration avec la société Flashback. Installées devant la piscine, le jardin des Gogottes, ou encore le square Ernest-Defay, elles vous permettront d’écouter l’histoire des lieux en flashant un QR-code avec votre smartphone. Un plan vous sera donné pour toutes les découvrir.

Pour les enfants à partir de 8 ans, le parcours est proposé sous la forme d’un jeu de piste : le jeune Archibald Piedefer veut découvrir le secret de sa famille, venez l’aider !

Distribution des plans et des livrets du jeu de piste entre 15 h et 16 h 30. Smartphone indispensable. Hôtel de ville 14 rue Ambroise-Croizat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

