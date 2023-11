Conseil municipal Hôtel de Ville Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Conseil municipal Hôtel de Ville Guérande, 27 mars 2024, Guérande. Conseil municipal Mercredi 27 mars 2024, 18h00 Hôtel de Ville Hôtel de Ville 7, place du Marché au Bois 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 7, place du Marché au Bois 44350 Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Hôtel de Ville Guérande latitude longitude 47.327563;-2.426888

Hôtel de Ville Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/