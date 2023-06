Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Catégories d’Évènement: Gruchet-le-Valasse

Seine-Maritime Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse, 17 septembre 2023, Gruchet-le-Valasse. Visite guidée de l’Hôtel de Ville Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville Visite de la Salle des Mariages, de la Biliothèque Patrimoniale et la salle d’Archives modernes. Hôtel de ville 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Cette ancienne propriété de Gustave Lemaître, manufacturier, fut vendue par ses héritiers à la ville en 1881 afin d’y installer l’hôtel de ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Bolbec Détails Catégories d’Évènement: Gruchet-le-Valasse, Seine-Maritime Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Ville Gruchet-le-Valasse Departement Seine-Maritime Lieu Ville Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse

Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruchet-le-valasse/

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse 17 septembre 2023