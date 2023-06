Exposition : les métiers d’autrefois Hôtel de ville Gruchet-le-Valasse, 16 septembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Exposition : les métiers d’autrefois 16 et 17 septembre Hôtel de ville

Revisiter les métiers qui ont évolué et celles qui n’existent plus.

Cette exposition sera visible au rez-de-chaussée (salle des Commissions et ancien bureau du maire).

Hôtel de ville 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Cette ancienne propriété de Gustave Lemaître, manufacturier, fut vendue par ses héritiers à la ville en 1881 afin d’y installer l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Bolbec