Val-d'Oise Réunion de quartier à Fosses : Gare et France Foncière Hôtel de Ville Fosses, 28 novembre 2023, Fosses. Réunion de quartier à Fosses : Gare et France Foncière Mardi 28 novembre, 19h30 Hôtel de Ville Entrée libre La 5e et dernière réunion de quartier d’automne concerne plus particulièrement les habitants des quartiers de la gare et de la France Foncière. Mais des habitants d’autres quartiers peuvent y assister. Entrée libre et boissons chaudes à disposition. Hôtel de Ville 1 place du 19-Mars-1962, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fosses, Val-d'Oise Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 place du 19-Mars-1962, 95470 Fosses Ville Fosses Departement Val-d'Oise

