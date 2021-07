Montbéliard Mairie de Montbéliard Doubs, Montbéliard Hôtel de Ville et Théâtre de Montbéliard Mairie de Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Le magnifique théâtre à l’italienne de Montbéliard vous livre son histoire singulière et son architecture. En compagnie des régisseurs de MA scène nationale, explorez les espaces habituellement cachés au public et découvrez les secrets des métiers du spectacle. Visites par Madame le Maire, une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération et le personnel de MA scène nationale. RDV dans le hall du théâtre de Montbéliard, rue de l’école française À **noter : départ de visite à 14h30.**

Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique de la ville, de la salle des mariages au théâtre, en passant par le bureau du maire. Mairie de Montbéliard Rue de l’École Francaise, 25200 Montbéliard Montbéliard Centre Ville Doubs

